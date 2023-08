Eesti Jahimeeste Selts (EJS) ja Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) pöörduvad kõigi jahiseltside ja jahimeeste poole palvega küttida metssigu maksimaalselt aktiivselt. Mida väiksem on metssigade arvukus, seda väiksem on karjade ja isendite kokkupuute võimalus ja viiruse levik ning see omakorda vähendab aga oluliselt riski, et sigade Aafrika katk jõuab sigalatesse.