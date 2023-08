Anna-Kaisa Oidermaa ⟩ Kui laps läheb esimesse klassi

Ehkki kooliealine laps võib tunduda vanemale üleöö väga suur ja iseseisev, on temalgi jätkuvalt tuge vaja. Ehk käis laps ka ettevalmistavas eelkoolis, ent päriselt uude elurütmi astumine on iga lapse jaoks väga suur elusündmus, mis vajab harjumist. Lapsed on erinevad ning mõni on koolitööde asjus iseseisvam kui teine. Võibolla piisab sellest, et oled lapsele vajadusel olemas, et kodustel töödel (kui neid antakse) järge peal hoida, koos kotti pakkida jne.