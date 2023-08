Vätta Külade Selts: vallatöötajaid on liiga palju

Esimene ettepanek – kinni pidada ühinemislepingus võetud kohustusest, kus küla- ja alevikuraha ning mittetulundustegevuse toetused ei vähene. Tänaseks on see üleüldse ära kaotatud.

Külaraha oli mõeldud külavanematele kulude katmiseks – tänases seisus peaksid külavanemad leidma ise raha, et olla abikäeks valla ja kogukonna vahel, kusjuures see kogukond maksab maksud suure tõenäosusega vallale. Õhinapõhine tegutsemine võiks sel juhul tulla “moodi” ka vallaametnike, sealhulgas kõrgemate teenistujate hulgas.

Praegu on maantee nii kitsas, et see ei anna välja isegi kahte täismõõdus sõidurada ning tee on markeeritud üherajalise ja kahesuunalise liikluse tarvis. Vättal tegutseb jätkuvalt ka kalatööstus ning liigub omajagu veokeid.