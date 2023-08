VIDEO JA GALERII ⟩ Eesti usinamad noored kotkad ja kodutütred kogunesid Karujärvele

"Eesmärk on arutleda organisatsiooni teemadel – mida juba tehakse hästi ja mida saaks paremini teha ning jagada üksteisega oma kogemusi," rääkis Kaitseliidu Harju maleva noortejuht Liia Kass. Vaatamata esmaspäevasele lausvihmale olid noortel Kassi sõnul suvekoolis väga tegusad päevad, sealhulgas arutelud, kuidas noori rohkem kaasata. Arutati läbi ka aasta plaanid, mis üritusi võiks veel tulla ja kuidas noortekogud oleksid rohkem kaasatud.

"Kõige üllatavam minu jaoks on endiselt see, et noori ei kaasata paljudes maakondades, kuigi noored tahaksid seda väga – olla osa laagrite korraldusest ja plaanide tegemisest," märkis Kass.