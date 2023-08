Saaremaaga seotud rikastest on kõrgeimal kohal, kolmandal, Boldi asutaja, 29-aastane Saaremaa juurtega Markus Villig , kelle vara väärtuseks on hinnatud 1,3 miljardit eurot.

Tema vend Martin Villig (44) on tabelis üheksandal kohal 416 miljoni euro suuruse varaga. Kümnendal kohal on Kristjan Rahu (51), kelle vara suurus on ajalehe andmeil 342 miljonit eurot.