SENTA OBUSTKOPPEL ⟩ Niina kasukas ja Kaja kittel

Ja see point on ju nii ilmne, et otse karjub näkku, aga kõik muudkui jauravad ja jauravad topeltmoraalist ja eetikast ja hunt teab millest veel. Opositsionääridest ma tõesti saan aru, nad said kondi ja nüüd järavad, neid ei peagi huvitama, kes ja milleks selle neile viskas. Aga ülejäänud? Kas te olete päris pimedad või ei tea te meestest üldse mitte midagi?