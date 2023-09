Gert Kaldmäe liitus Reinar Alliku korvpallikooli meeskonnaga

„See oli minu kindel valik ja mujale minna ei planeerinudki, sest elu ja töö on Rakveres,“ rääkis kompromissitu võitlejana tuntud Gert Kaldmäe, kelle hinnangul ei ole see karjääris samm tagasi, sest meeskonnal on kindel plaan Esiliiga võita ja kõrgemasse seltskonda naasta.