Kaja Tampere ⟩ Kakskümmend kuus eurot ja hunnik pudelitaarat

Ma saan aru, et juba mitu aega on kotermann vee-ettevõtte elu ja tegevust pärssinud. Kuid mille pärast keskeltläbi kolmeliikmeline Saare pere peab taluma kulutust ca 4 eurot päevas, mis teeb kuus keskeltläbi 120 eurot lisakulusid? Seda juhul, kui soovitakse säilitada oma senine elustiil ja vee tarbimise harjumused. Ja siis veel lisaks vee-ettevõtte 26- eurone veearve augusti eest.

Tõsi ta on, 4 eurot päevas on ehk natuke liiga luksuslik kulu, sest sinna sisse on arvutatud tavaline poest ostetud vesi ja ka maitsevesi, mis eriti kokkuhoidlikult majandades võiks olla asendatud vanaema moosidega tehtud moosiveega. Ent kui kraanivesi oleks joodav, oleks päevane poevee kulu maksimaalselt siiski 2 euri, kui moosivee asemel siiski maitsevett osta. Mis kolmeliikmelisel perel kahandab kuus veele kulutatavat summat poole võrra.