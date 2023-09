JUHTKIRI ⟩ Kopitav koolimaja

Orissaare gümnaasiumi direktori Marjana Prii sõnul ongi osal gümnaasiumi kollektiivist ilmnenud allergilised reaktsioonid. See on ka põhjus, miks koolijuht terviseametilt abi otsis.

Selle eest, et inimeste õppimis- ja töökeskkond vastaks nõuetele, vastutab koolipidaja ehk Saaremaa vald. Kui seintel on hallitus ja amortiseerunud trepi tõttu pääseb koolimajja niiskus, siis on küll ülim aeg midagi ette võtta ning selleks raha leida isegi siis, kui eelarve on pingeline ja raha õieti polegi. Sügis oma paduvihmade ja lõputu niiskusega on ju alles ees. Talvest rääkimata.