JUHTKIRI ⟩ Kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad

Seetõttu saab Elektrilevi poolt ettevõetud liinikoridoride ulatuslikku laiendustööd vaid tunnustada. Aga eks saarlastel ole põhjust endalegi õlale patsutada, sest elektrikriisi järgne pahameel ja kriitika on vilja kandnud. Kui me oleks ikka kõrvad lonti lasknud ja nõustunud võrgufirma algse nendinguga, et lumi on loodusõnnetus, siis poleks täna ka käimas tööd, mis sadu kilomeetreid elektriliine vastupidavamaks teevad.