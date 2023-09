KAKS MAAILMAMEISTRIT ÜHES AUTOS ⟩ Ott Tänak tuleb Saaremaa ralli starti, kaardilugejaks Robert Virves

Saaremaa ralli võistluse juht Rasmus Uustulnud sõnas, et Eestis on ainult kaks piloodist autoralli maailmameistrit ning juhtumisi on nad mõlemad saarlased.

„Väga hea meel on, et üle mitme aasta õnnestub Otil taas kodurallil startida ning kindlasti on põnev jälgida, kuidas nad koos Robertiga edenema hakkavad. Lisaks paljudele osalejatele ootame rajaääre omadele kaasa elama ja palju pealtvaatajaid, kellele mõeldud info avaldame Saaremaa ralli kodulehel selle nädala jooksul.“

Uustulnud lisas, et Saaremaa ralli vastu on alati suur võistlejate huvi olnud, kuid nii suurt tungi kui tänavu, viimastel aastatel olnud ei ole. „Seekord paraku oleme sunnitud tegema valiku ja kõigile 185 eelregistreerunule ei saa stardinumbrit väljastada. Starti oleme võimelised laskma maksimaalselt 170 võistlejat ja see on tõesti viimane piir. Lisaks piiratud ajakanalile tekivad probleemid hoolduspargi ja kinnise pargi mahutavusega, kuhu lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik ruumi juurde tekitada,“sõnas Saaremaa ralli võistluste juht Rasmus Uustulnd.

Eesti Autospordi Liidu president Toivo Asmer kutsus kõiki Saaremaa rallile kaasa elama.