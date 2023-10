PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Ja jälle nad tulevad mürinal kõik ehk Ford transit gloria mundi

Meil tüdrukutega on käibel üks ütelus, mida ma pean lehelugejaile natuke lahti seletama. Kui kuskil on midagi lääpa vajunud või endine uhke kiviktaimla hakkab üha enam unustusse vajunud kalmet meenutama või mõni sein küll karjub värvi järele, aga keegi ei kuule, või kasvõi sellistel puhkudel, kus mõni meieealine ehk vähemasti kolmandas nooruses proua püüab kangesti teismeline välja näha, siis ütleme me „ford transit“.