VIDEO ⟩ Kaktuse tervisele turgutamise tee kujuneb arvatust okkalisemaks

“Ta sööb, liigub, võtab rohtu, käib asjal ja minu silma järgi tundub, et on täiesti jonksus,” ütles Kaktuse omanik Pilvi Karu. “Välisel vaatlusel pole midagi sellist, mis näitaks, et loom on vaevas. Ta läheb ukse juurde, tahab õue. Aga kui nüüd jälle proovid tehti, siis selgus, et näidud on väga kehvad,” lisas ta.