ULATUSLIK SPÄMMILAINE ⟩ Saaremaa asutused said venekeelse e-kirja pommiähvardusega

Politsei- ja piirivalveameti hinnangul on tegemist laiaulatusliku spämmikirjade lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd ning reaalset ohtu ei ole, teatas vallavalitsus.

Kuna tegemist on libapöördumisega, on vallavalitsus edastanud hallatavatele asutustele politseilt saadud suunise, et koolides võib õppetöö jätkuda ja teised asutused jätkata oma igapäevast tegevust.