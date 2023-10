"Swedbank P&C Insurance’is on praeguseks Eestis kokku registreeritud 154 kodu- ja kaskokindlustuse kahjujuhtumit ning esialgne hinnanguline kahjusumma on 270 000 eurot," ütles Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Liina Laks.

Ta lisas, et tõenäoliselt suureneb ka seekord tormikahjujuhtumite kogusumma, kui kahjustuste ulatus ning remondiks ja parandusteks kuluv summa on lõplikult kindlaks tehtud ning kõik inimesed on jõudnud kahjuteated esitada.