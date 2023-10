PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ "Projektid", "doonorid" ja kops üle maksu

Eile helistas mulle Maarika ja nagu tal kombeks, kukkus kohe kamandama ja korraldama. Ütles, et tal läheb kohe plaaditäis õunakooki ahju ja selleks ajaks, kui Aksel mul linnas järel on käinud, on see niipalju jahtunud ja tahenenud, et sünnib juba mekutada. Tal olevat jälle mu abi tarvis ja sedakorda on asi pakiline.