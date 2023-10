Merje Klopets ⟩ Iga tehtud valik on toonud ellu midagi head

Minu esimesed kokkupuuted Merjega jäävad ligemale paarikümne aasta taha, mil ta suvereporterina tollasesse maakonnalehte Meie Maa mõnusat särtsu ja energiat tõi. Tegelikult oli Merje esimene trükiproov juba aastal 2000. “Sealt jäi sisse see tunne, et tahaks täiega ajalehes kirjutada,” tunnistab ta. “Suvel 2005 lasimegi teiste noortega toimetuse rahval järjest suvepuhkusi võtta ja kirjutasime hoolega lugusid. Kuidagi väga helgena on see aeg meeles – alates sellest, kuidas me lugudeks teemasid püüdsime leida, kuni mõnusa ootusärevuseni, kas kõik lood ilusasti küljendusajaks valmivad,” meenutab Merje.