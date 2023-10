Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati võib olla äikest. Puhub edelatuul 8–13, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul 14–20, puhanguti kuni 25 m/s. Sooja on 6–10 kraadi.

Pühapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, kohati võib sekka tulla lörtsi, on võimalik äike. Puhub edelatuul 8–13, puhanguti 18, rannikul kuni 23 m/s. Keskpäeva paiku pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ning nõrgeneb vähehaaval. Sooja on 6–10 kraadi.