Selliseid tegusid juhtub praegu aga sageli, otsekui oldaks sõjas. Statistika on halastamatu. Nii näiteks oli ööl vastu 10. oktoobrit seitse põlengut, kus kannatada said neli eramut ja kolm kortermaja. Päev hiljem toimus kaks tulistamist. Kõik see juhtus Stockholmi äärelinnades. Tegelikult võibki öelda, et Rootsis on puhkenud sõda kuritegelike jõukude vahel, millest maailmas ja naaberriikides palju kõneldakse ning mis uudisena on juba oma väärtust kaotamas.