Kus külaelanikega kõige paremini jutule saab? Ikka rahvakogunemistel. Muhu saarel on niisuguseks kohaks Liiva turg, kus igal aastal ja võib öelda, et ka igal aastaajal korraldatakse põnevaid sündmusi. Olgu siis tegu lambafestivali, laatade või mõne muu meeliülendava rahvusliku, just Muhule omase kogupere päevaga.