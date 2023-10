HANNES TALI ⟩ "Jumal tänatud, et ma kontrolli läksin – saadi vähile veel üsna õigel ajal jaole!"

“Kui tunned, on hilja!”

Küllap mõtlevad paljud: kui vähk peaks tekkima, küllap annab see endast siis kuidagi märku – nii, et inimene seda tunneb.

“Algfaasis vähki pole tunda,” teab Hannes oma kogemusest ja arstide räägitust. “Kui tunned, et midagi on viltu, on juba hilja! Siis on küsimus, kas jõuad oma kuus lauda kirstuks kokku lüüa või mitte. Muidugi proovivad arstid ka sellisel juhul ühte ja teist, aga sellest ei pruugi enam kasu olla. Ja lõpp on ju valudega.”