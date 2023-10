MAAILM ⟩ Kuidas õlitada suhteid Venemaaga? Küll juba soomlased teavad

Jussi Niinistö, kes oli aastatel 2015 kuni 2019 Soome kaitseminister, meenutab, et Venemaa juhtidele kingiti mitmel korral Koskenkorva viina. “Mis puudutab Putinit ja tema suhtumist Soomesse, siis tuleb mitteametlikult märkida, et Koskenkorva on Venemaa liidritele väga oluline. Kui Putin tuli Soome, kinkis president talle kuus 0,7-liitrist Koskenkorva pudelit. See oli omamoodi põhikomplekt, mis anti Vladimirile ja välisminister Sergei Lavrovile. Just 0,7-liitrist..,” pajatab Niinistö raamatus.