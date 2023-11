Hingedepäevast, küünlavalgusest, igavikust...

Süüdatud küünlaleek on ka kui palve, mis tõuseb üles Jumala poole, palve meie siitilmast lahkunud armsate eest. Täna on 2. november, hingedepäev, aeg, mil süüdata küünlaid lahkunute mälestamiseks.

Pime aeg ongi nagu antud selleks, et me kiirustamise ja argipäevatoimetuste vahel võtaksime korraks aja maha, mõtleksime igavikust, kus ei olegi aega, mõtleksime neile, kes on lahkunud igavikku. Pimedal sügisõhtul märkame paljudel akendel küünlaleeki, rääkimata lugematutest tulukestest kalmistul. Küllap needki, kes ise küünalt ei süüta, mõistavad alateadlikult kõiki, kes seda teevad. Vaikne austus oma eelläinute suhtes on eestlastele igiomane.