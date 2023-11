Oma olümpiavõitjat peame mäletama

"Alustasin helveskaalus ja nüüd maadlen kehakaalus kuni 61 kilo," selgitas kahel aastal ka veteranide maailmameistriks tulnud Lips.

Saarlastega Voldemar Väli teemal rääkides on ikka tulnud jutuks, et 95 aasta tagune aeg, mil Väli olümpiavõitjaks tuli, on niivõrd kauge aeg, et enam ei mäletata. "Paljusid ei mäletata, aga teda me peame mäletama," võttis teema kokku endine kooliõpetaja Endel Saun.

Seepärast on MTÜ Saarlasest Olümpiavõitja Voldemar Väli Mälestuse Jäädvustamise Fond asutajad Ants Nisu, Olev Kiirend, Riivo Vaet, Tiit Uspenski ja siinkirjutaja võtnud eesmärgiks teavitada maakonna elanikke kõigist meie tegemistest ning küll pikapeale jõuab rahva teadvusse ka tõsiasi, et meil on oma olümpiavõitja. Eestil on seni 25 olnud olümpiavõitjat ja neist üks on Saaremaalt pärit. Olümpiavõit ei aegu mitte kunagi!

EOK suurendas oma panust

Kui andsime tänavu varakevadel Eesti olümpiakomiteele teada, et soovime Kuressaare spordikeskuse ette püstitada Voldemar Väli elusuuruses pronksskulptuuri, kiitis EOK selle idee igati heaks ja lubas omalt poolt toetada 5000 euroga.

Oktoobrikuus kandis aga EOK MTÜ Väli Fond kontole üle 7500 eurot. Igati meeldiv otsus nende poolt! Eelmisel aastal Tartumaal Kambja vallas avatud Johannes Kotkase mälestuskivi püstitamist toetas EOK 5000 euroga.