Tugev mees arsti juures ei käi

Kahjuks tuleb aga Eesti mehel elada oma Euroopa Liidus elavatest kaaslastest takistavate piirangutega 6 aastat kauem.

Mehed, see, kui palju teil tervena elatud aastaid või üleüldse eluaastaid jagub, on paljuski teie endi teha! See sõltub eluviisist, harjumustest, hoiakutest, tõekspidamistest, aga ka viitsimisest endaga tegeleda.

Kui hetkel midagi häda pole, ei tähenda see alati, et olete terve! Hammas hakkab tavaliselt ka valutama alles siis, kui auk või põletik nii suureks muutub, et valu hakkab tekitama.

Aga kui oleks sellele varem jaole saanud – näiteks rutiinse kontrolli käigus – oleks auk võibolla parandatud juba enne, kui seal valutav kolle oleks üleüldse tekkida saanud! Uuringud on kinnitanud, et mehed kasutavad kuni 50. eluaastani tervishoiuteenust oluliselt vähem kui naised ja jõuavad meditsiinisüsteemi juba raskete ja kallist ravi vajavate väljakujunenud haigustega.

Eesti meeste oodatav eluiga on Eesti naiste elueast 9 aastat lühem, samas kui Rootsis on see vahe vaid 3 aastat! 9 aastat! Mida kõike selle ajaga jõuaks veel ette võtta, ära teha või nende aastate jagu lihtsalt elust rõõmu tunda!