MÄLESTAME ⟩ Head teed, kallis Linda!

Linda oli meie giidide hulgas autoriteet oma laia teadmistepagasi ja hea esinemisoskusega nings suutis rühma panna end kuulama kohe esimesest lausest. Nauditavad olid naljad, mida ta kasutas tekstide vahepaladena. Linda oli koostööaldis, tal puudus kadedus teiste giidide suhtes. Samas ei häbenenud ta tunnistada ka seda, et mõni teema ei kuulu tema lemmikute hulka. Ometigi oskas ta väga leidlikult tulla välja olukorrast nii, et turist oli rahul.

Elu on lühike, me elame seda ühe korra. Sinuga koos, Linda, saime nautida selle parimat osa giidiks olemise teel. Oli õnn olla koos inimesega, kes oskas ja julges elust rõõmu tunda. Sinu käest saime tarkust, et ei loe see, mida sa ütled, vaid see, kuidas sinust aru saadakse. Rõõmsameelse inimese väärtust tuntakse alati siis, kui teda enam ei ole. Ja naerda sulle meeldis…