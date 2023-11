Kadrina hää õlle konkursil said tunnustuse ka Saaremaa õlled

Pöide Kuuskant, saare moodi pruulitud porter, sai teise koha õlleekspertide hää tavaõlle kategoorias. "Vaatamata igasugustele kriisidele näitab see kena teine koht, et me pole kvaliteedis ja maitsvate jookide pruulimises järele andnud!" ütles Harald Sumberg, Pöide pruulmeister.