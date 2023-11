Saaremaa ooperipäevad saavad mitmeks aastaks eurorahastuse

EAS/Kredex ühendasutuse suursündmuse toetusvoorust saadud rahastuse eesmärk on tutvustada välisturgudel Saaremaad ja Kuressaaret kõrgetasemelise kultuurisihtkohana ning tuua festivalile rohkem väliskülalisi.

"Saaremaa ooperipäevad on tõestanud end rahvusvaheliselt tuntud suursündmuse ja armastatud ooperifestivalina ning usaldusväärse partnerina maailma tuntuimate ooperiteatrite jaoks," kinnitas Eesti Kontsert sotsiaalmeedias. "Võtame toetust kui tunnustust Eesti Kontsert'ile ja festivali korraldustiimile ning usaldust selle vastu, et ooperipäevad on jätkusuutlik, riikliku tähtsusega ning olulise panusega suursündmus Eesti turismiekspordis."