Üsna pea kerkisid aga tema triumfi kohale tumedad pilved. Nimelt teatas keegi José Rivera, et tegelikult oli võidupileti, mis temalt seejärel varastati, ostnud hoopis tema. Rivera andis Castro kohtusse. Kõmulehed kirjutavad, et suisa absurdsena tunduv kohtuprotsess, mille käigus on pooled oma ütlusi ja tunnistusi muutnud vaat et igal nädalal, kestab juba peaaegu aasta ja selle lõppu pole näha.