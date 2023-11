Saare maakonna 48. tantsupidu kannab nime „Oma saar“

Järgmise aasta tantsupidu on pärimushõnguline ja annab läbilõike saarlaste igapäevaelu tegemistest. Tantsupeol rulluvad vaatajani saarlaste päevatoimetused läbi tantsu. Kuna tegemist on isikliku ja koduse peoga, valiti toimumiskohaks Kuressaare lossihoov. See toetab ajalooga, aga võimaldab näha ka helesinist silmapiiri, kus elavad unistused.

Tantsud on peol põimitud vahetekstidega, mis väärtustavad saarlaste teadmisi ja uskumusi ning hoiavad au sees esivanemate pärandit.

Saare maakonna 48. tantsupeo kunstiline juht on Anne Keerd, kes on öelnud, et soovib peol näidata saarte elanike elu ja tegemisi läbi tantsu: „Püüan teadvustada nooremale põlvkonnale, et saarlane on töökas ja mitmekülgne inimene. Tantsupeo sisu kirjeldab saarlase üht tegusat päeva, millesse mahub mitmeid igapäevaseid tegevusi – rasket tööd, söögi valmistamist, puhkehetki ja muidugi ka hinge toitvat armastust. Minu enda esimesed isiklikud kokkupuuted Saaremaa tantsupeoga on seotud lossihooviga. Need on olnud kodused ja armsad peod. Hubaste lossimüüride vahel tekib esinejate ja publiku vahel ühtekuuluvustunne. Pidu õnnestub, kui tantsijad ei tunne end väljakul üksildasena ning vaataja saab tantsurühmade üldpildist toreda elamuse."

Saaremaa abivallavanema Koit Voojärve sõnul on saarlased tantsu alati hinnanud ja teevad seda ka praegu. „Eelmisel aastal toimunud maakonna tantsupeol ning tänavusel noorte laulu- ja tantsupeol oli Saaremaalt palju osalejaid. Samuti valmistab rõõmu, et viimastel aastatel on rahvatantsurühmade juhendajate arv Saaremaal olnud tõustuteel," ütles Voojärv. Abivallavanem lisas, et suur roll selles on olnud Saaremaa rahvakultuurispetsialistil Krista Lembril, kes on aastate jooksul suutnud panna saarlaste südamed tuksuma rahvakultuuri rütmis.