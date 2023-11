Tugevad vihmasajud muudavad Muhus kaevuvee kollaseks

Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang ütles, et vald on sel sügisel saanud mitmelt elanikult teavet kollakaks värvunud ja kehva maitsega kaevuvee kohta. "Kolme kinnistu omanikud edastasid ka veeanalüüside tulemused, kuid tõenäoliselt on see probleem laiem."