Jaanika Kaasik ⟩ Miks meie maakonna elanike tervisenäitajad nii viletsad on?

Tervise Arengu Instituudi ülevaatega tutvudes vaatasin esmalt, kuidas on Saare maakonnas lood köögiviljade söömise ja tervisespordi harrastamisega. Kahjuks on need näitajad halvad. Järgmiseks jäi mulle kohe silma, et ülemäärase kehakaaluga 1. klassi laste osakaal on Eestis kõige suurem Saare maakonnas ning see protsent on kõrge ka meie 4. klassi õpilaste seas.