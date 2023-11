Lapsed annetasid mardi- ja kadrisantidena kogutud kommid Punasele Ristile

"Ühel hetkel tuli meile kiri, et kolmel Saaremaa tüdrukul on plaan annetada novembri lõpus Punasele Ristile natukene komme," rääkis Punase Risti Saaremaa seltsi koordinaator Kristina Õun, kuidas jõudis temani info, et kolm tublit tüdrukut Elisabeth, Adeele ja Evette on võtnud eesmärgiks koguda mardi- ja kadripäeval komme selle nimel, et need Punase Risti kaudu toimetada lastele, kes nendest rõõmu tunneksid.