Hooldusleht on ajutise töövõimetuselehe liik, mida väljastab arst, kui on vaja põetada haiget last või pereliiget, mille alusel makstakse ajutise töövõimetuse hüvitist ehk hooldushüvitist. Hoolduslehele ei pea jääma ainult lapsevanem. Hooldusleht kirjutatakse välja tegelikule hooldajale. See tähendab, et hooldajaks võib-olla ka vanaema, vanaisa, tädi, onu, peretuttav, naaber või keegi teine. Küll aga peab hooldajal olema kehtiv ravikindlustus.