Poiste HPV-vastane vaktsineerimine sai Eestis rohelise tule

Kõikides Euroopa riikides võimaldatakse riigi poolt HPV-vastast vaktsineerimist nii tüdrukutele kui poistele. Erandiks on Bulgaaria ja seni ka Eesti. Poiste HPV vastase vaktsineerimise võimaldamine aitaks vähendada riski päraku-, peenise- ja pea- ning kaelapiirkonna vähi tekkeks. Et HPV on kontaktnakkus, aitab poiste vaktsineerimine samuti kaasa emakakaela-, tupe ja vulvavähi ennetamisel.