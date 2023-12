VIDEO ⟩ Uus muuseumijuht: minu ajalooteadmised ei pärine üksnes "Maleva" filmist

Muuseumijuhiks kandideeris Vainokivi seetõttu, et soovis elujärje uuesti Saaremaale tuua. Soovi toetas ka tema suur huvi ajaloo vastu, kuigi aastaid on ta pigem olnud seotud ehitustöödega. "Vana teema tundus olevat ammendunud. Kuna mul on veel ehk 15–20 aktiivset aastat ees, siis tahan ma end valdkonnaga kurssi viia. Esialgu ei ole teadmised loomulikult professionaalsed, aga mitte ka ainult "Maleva" filmil tuginevad. Valdkond on põnev," rääkis Vainokivi.