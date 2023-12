JUHTKIRI ⟩ Veekriisi jälgede jahtumise aeg

Miks? Sest Saaremaa vallavalitsuse soov leida maikuise veesaastumise põhjuste uurija kukkus läbi. Iga kuuga muutub järjest tõenäolisemaks, et põhjus ei saagi selgeks. Sest jäljed jahtuvad jainimesed enam ei mäleta. Siit tasubki otsida vastust küsimusele, miks keegi uuringut teha ei taha. Ükskõik kelle suunas näpuga lõpuks näidata, pareerib "ta" oma süü just väitega, et analüüs on tehtud liiga hilja ja n-ö oraste pealt.

Rahvasuus "Kuressaare lahtiste" nime saanud veereostust nimetavadvallajuhid selle aasta suurimaks kriisiks. Seda enam tasub siinkohal küsida, kuidas on võimalik, et poole aasta jooksul ei suudetud kokku leppida mitte ühegi pädeva eksperdiga Eestis, kes olnuks suuteline uuringut läbi viima ja hankele pakkumust tegema?

Ühelt poolt mõistetav, teisalt küsitav on hankesse kirjutatud märkus, et "koostatava töö eesmärk ei ole lähtekoht võimalikele hagidele". See jätab mulje, et vallavalitsusel ei ole plaanis Saaremaa suurima kriisi põhjustajalt valuraha küsida. Meenutame, et Kuressaare Veevärk kirjutas veereostuse tõttu korstnasse vähemalt 200 000 eurot! Rääkimata kaotatud teenistusest nii toidutööstuses kui ka turismis.

Juba kevadel alustas Kuressaare veereostusega seoses järelevalvemenetlust terviseamet. See ei ole küll veel päris lukku pandud, kuid juba praegu on teada, et ettekirjutust või muid tagajärgi menetlusega ei kaasne. Veevärgile saadeti kuu aega tagasi soovitused tegevuse parandamiseks ning vee-ettevõte on juba asunud soovitusi ellu viima, et vältida sarnaseid probleeme tulevikus.

Näiteks koostas ettevõte juhendi, kuidas tegutseda tarbeveebakteriaalse saastumise korral. Samuti on olemas tegevusplaan, kuidas hinnata Tõlli-Ansi veehaarde seisukorda ja viia läbi vajalikud parendustööd. Veevärgivee seiret on koostöös terviseametiga juba tihendatud ja edaspidisedki muudatused tehakse koostöös terviseametiga.

Ja ehk juba järgmisel nädalal on Kuressaare Veevärgil ka väga häid uudiseid kloorivihkajatele.