Kondiitriõpetaja on Balti tippe tutvustavas raamatus

Tema sõnul sattus raamatu materjali kokkupaneku tähtaeg kōige kiiremale eksamite ja kaitsmiste ajale ametikoolis. „Mul on hea meel, et sain kiirel ajal kahe linna vahel sōites lisaks oma pagariköögile katsetusi ka meie kooli pagariklassis teha. Kogu materjal tuli kirjutada inglise keeles, ka see oli ajamahukam tavalisest retseptide koostamise protsessist ja kõik kokku tekitas paariks nädalaks ajaliselt päris pingelise perioodi.“

Kristiina kasutab oma töös kokaraamatuid igapäevaselt. „Neid on aastate jooksul minu koduraamatukokku kogunenud väga suur hulk ja alati on mul teemadele vastav põnev raamatuvalik ka tundides kaasas õpilastele tutvumiseks ja inspiratsiooniks. Baltic Chefs 2 on õppijates elevust tekitanud ja nii mõnelgi kodus riiulis juba olemas. Tagasiside on olnud väga positiivne - nad on uhked, et just nende õpetaja on raamatus esindatud.“



Raamatuga saab tutvuda siin.