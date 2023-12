Täiesti uue liikmena on meiega liitunud ligi kolmkümmend naist, aga meie ridadesse on tulnud ka täisealiseks saanud kodutütreid," ütles ringkonna instruktor Piret Paomees .

Ringkonna esinaise Mare Kirri sõnul oli üsna kaua aega eesmärk see, et Saaremaa organisatsiooni liikmete arv tõuseks 160-ni, ent see piir jäi mitu aastat saavutamata.