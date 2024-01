E-tervise strateegiajuhina alustab Jaanika Merilo

"Eesti e-tervis on maailmas tuntud edulugu, meie süsteemidega käiakse pidevalt tutvumas kõikjalt, sealhulgas riikidest, mis on ise digitaalselt väga arenenud. Oleme eeskujuks ja tahame seda jätkuvalt olla, mistõttu peame praegusel digitaalselt murrangulisel ajal olema väga ettenägelikud ja konstruktiivsed. Jaanika on e-tervise arenguid näinud nii Eestis kui Ukrainas ning viimase aasta jooksul just tervise andmete arengute läbirääkimistel Eesti eest seisnud. Tema pühendumus ja motivatsioon annavad julguse uskuda, et ühised prioriteedid saavad kokku lepitud ja hoo sisse," ütles sotsiaalministeeriumi innovatsiooniala asekantsler Nele Labi.