PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Poodud Putin ehk Soolake sisse oma seapraad ja hapukapsad!

Ehk tegelikult titekarja, et need saaks, sabad seljas, ringi leekida mööda pidusid ja pitsballe. Kuigi päris tittesid meil hetkel polegi, istumist ja passimist vajavad järeltulevad põlved ikka, ehkki tänapäeva lapsed ju pahandust ei tee enam, nad on ninapidi ekraanide külge liimitud ja püsivad seal, kuhu sa nad tõstad, kuni aku vastu peab. Kui see tühjaks saab, siis lähevad nad koguni vabatahtlikult rihma otsa, sest mis see juhe muud on.