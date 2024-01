Korralda disko, mitte ära pahvi e-sigaretti

Paraku on nii, et kuni e-sigareti populaarsus noorte seas aina kasvab, siis selliseid vaatepilte hakkame nägema kõik. Nagu noored ise räägivad, siis mitte kedagi ei huvita. Veibitakse tänaval, poes, isegi klassiruumis vahetunni ajal. Sageli ei ütle ükski täiskasvanu seepeale midagi. Teeme silmad lahti! Veip ei ole lahe ja seda tuleb noortele sisendada täiskasvanute poolt ikka ja jälle.

Siinkohal on rõõm tõdeda, et meie saar on siiski rikas tublidest noorsootöötajatest ja noortemeelsetest inimestest ja ettevõtetest, kes noortega tegelevad, neid suunavad ja neile põnevaid tegevusi otsivad. Ja kui palju on maakonnas tublisid ja eeskujulikke noori, kes tunnustust väärivad. Vaat see on hoopis lahe, kui saad klassikaaslase kutsuda enda korraldatud diskole või perepäevale, mitte pakkuda talle e-sigaretti või muud sõltuvust tekitavat ainet.