PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Streigimurdjaks olude sunnil

Väimehe arvutil kirjutan ma sellepärast, et ma olen kilulinnas laste vahis. Streik. Alguses oli ääri-veeri jutuks, et kui see streik tõesti toimub, siis äkki tuleks kõne alla need vaesed kooli ja lasteaia poolt äratõugatud lapsukesed koguni Saaremaale mamma juurde toimetada, aga selle plaani lasin ma puusalt auklikuks. Oleks Väudur (pr Obustkoppeli varalahkunud abikaasa – toim) veel alles või oleks suvine aeg, siis veel, aga praegu on teisel korral (korrusel – toim) nagu hundilaut ja ei hakka mina sinna üles puid vedama. Pealegi pole ju üldse teada, kaua see streik kestab, äkki ei tehtagi enam koole lahti, mis siis? Tütar küll väitis, et ma olen peast põrund ja et mis mõttes ei tehta enam koole lahti??? Ega mina temaga vaidlema ei hakanud, aga peale seda, mis viimastel aastatel meie ilmaeluga toimunud on, ei imestaks ma kuigivõrd.