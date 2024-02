Aarne Mägi ⟩ Tunnustus ei ole privileeg

Pea kõikide eluvaldkondadega seotud termin "kultuur" on omamoodi üldistus, ilma milleta oleks ühe piirkonna, rahvuse või kogukonna enesemääramine võimatu. Kultuuriga seonduvad omadused, tegevused ja tagajärjed on tugevalt seotud rahvuse, keele ja kohaga, väljakujunenud ühiskondlike mudelitega, kultuuriline info kandub edasi kogukondliku tegevuse kaudu. Nagu me teame, on kultuuridel erinev sisu, mis on seotud piirkondadega, kontinentidega ja ka näiteks sealt tulenevate klimaatiliste oludega. Neid tingimusi on veel, ka selliseid, mis aja jooksul on kultuure hävitanud või uusi juurde tekitanud.