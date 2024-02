Saarlased paistsid üle-eestilisel õpilasfirmade laadal silma

"Meie boksi kujundus näitas ikoonidega seda, mida me teeme ja milleks me võimelised oleme," rääkis Kuressaare ametikooli kujundaja eriala kolmanda kursuse õpilane Piret Pärn . Koos temaga kuuluvad ÕF ID koosseisu Ragnar Kuurmaa, Marta Marie Kupits, Anett Aavik, Adda-Marie Tedremäe ja Adele Markova.

Ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre rääkis, et õppijate edu taga on suur huvi eriala ja õpilasfirma tegemise vastu.