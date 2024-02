Päästeamet tunnustas usinamaid töömesilasi

"Mati Ratas on pühendunud päästja, kes teeb päästetööd igapäevaselt," ütles Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Lindmäe täpsustas, et kui muidu teevad päästjad hoolsalt oma valvevahetuse ära ja unustavad siis kolmeks päevaks selle töö ära, siis Mati Ratasega on teisiti: "Ta teeb oma töövahetuse ära ja siis läheb koju ning panustab ülejäänud päevad vabatahtlikuna Karala vabatahtlikus päästekomandos."