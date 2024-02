Vanarahvas teadis, et salajutt läheb haisema. See on ikka nii!

Rääkides Saaremaa vallavalitsuse kommunikatsioonist Kihelkonna kanti Varkja külla plaanitava keskkonnaagentuuri ilmaradari teemadel, tuleb tõdeda, et valesti on läinud peaaegu kõik, mis minna sai. Üks asi on see, et vallavalitsuse infoleht Saaremaa Teataja ruttas eelmisel nädalal sündmustest ette ja rääkis Varkja ilmaradari püstitamisest juba päris kindlas kõneviisis. See oli viga ja see on parandatud.