15. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et umbes kuu varem andis Janar (32) ühes Kuressaare korteris 15-aastasele poisile kolm grammi kanepit. See jäi mõneks päevaks võla peale, kuni noormees maksis Kuressaare bussijaamas toimunud kohtumisel 75 eurot Aleksandrile (32). Too andis raha omakorda Janarile.