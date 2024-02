FC KURESSAARE ⟩ Õigus on tagasi viikingite seas

„Meeskond võttis mind riietusruumis vastu nagu oleks kuningas riiki sisenenud,“ rääkis Karl Rudolf Õigus oma esimesest emotsioonist „koju“ saabumisel. „Seis on hea. Kui aasta lõpus polnud selge, kes läheb ja kes jääb, siis praegu on 90 protsenti satsist alles ja mul on rõõm, et saan sellest osa olla.“