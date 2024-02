Kütteseadme uuendamise taotlusvoor pikeneb kuu lõpuni

„E-toetuste keskkonna kaudu on laekunud palju taotlusi ja veel esitamata taotluste järgi näeme, et huvi on jätkuvalt väga suur. Esmaspäeva õhtuse seisuga oli esitatud ligi 400 taotlust, ettevalmistamisel on veel kaks korda sama palju. Selleks, et kõik soovijad jõuaksid oma taotlused ära esitada, otsustasime taotlusvooru pikendada," ütles EAS.i ja KredExi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.